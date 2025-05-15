«Эксмо» попросило магазины утилизировать 50 книг
Издательство «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» либо отправить обратно в издательство 50 книг на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
В издательстве пояснили, что требование о приостановке продаж связано со следственными действиями, передает РБК.
По данным издания, в список входят в том числе экранизированные сочинения «Назови меня своим именем» Андре Асимана и «Девушка из Дании» Дэвида Эберсхофа.
Накануне «Эксмо» сообщило об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». Силовики пояснили сотрудникам издательства, что изъятия проходят в рамках уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru