«Эксмо» попросило магазины утилизировать 50 книг

Издательство «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» либо отправить обратно в издательство 50 книг на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

В издательстве пояснили, что требование о приостановке продаж связано со следственными действиями, передает РБК.

Издатели заступились за «деструктивную» иностранную литературу для детей

По данным издания, в список входят в том числе экранизированные сочинения «Назови меня своим именем» Андре Асимана и «Девушка из Дании» Дэвида Эберсхофа.

Накануне «Эксмо» сообщило об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». Силовики пояснили сотрудникам издательства, что изъятия проходят в рамках уголовного дела, связанного с пропагандой ЛГБТ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алина Бицутина
ТЕГИ:ЛГБТУголовное ДелоКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры