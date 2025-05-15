«Эксмо» попросило магазины утилизировать 50 книг

Издательство «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» либо отправить обратно в издательство 50 книг на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

В издательстве пояснили, что требование о приостановке продаж связано со следственными действиями, передает РБК.