Турция может стать посредником между Израилем и Палестиной

Анкара готова стать посредником для прекращения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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«Мы готовы к любому посредничеству», — сказал глава государства. По его словам, Турция готова пойти на любые шаги для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния.

Как сообщалось ранее, ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ХамасИзраильТурция

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