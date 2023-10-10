Турция может стать посредником между Израилем и Палестиной
10 октября 202300:01
Анкара готова стать посредником для прекращения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы готовы к любому посредничеству», — сказал глава государства. По его словам, Турция готова пойти на любые шаги для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния.
Как сообщалось ранее, ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru