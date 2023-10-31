Нетаньяху: Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС

Иерусалми перешел к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

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По его словам, стоит цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. При этом в рамках третьего этапа Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа, отметил глава правительства Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иерусалим не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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