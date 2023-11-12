Нетаньяху: Давление на Израиль не помешает ему защищать себя

«Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля защищать самого себя», — цитирует его RT.

По словам Нетаньяху, его страна готова противостоять всему миру, если это потребуется.

Ранее администрация президента США Джо Байдена обратилась к Нетаньяху с призывом разъяснить, что он имел ввиду, когда заявил, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа даже после демилитаризации анклава.





