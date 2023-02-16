«Нет методов лечения»: жена Брюса Уиллиса раскрыла страшный диагноз актера
Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о его неизлечимой болезни, передают СМИ.
У 67-летнего «крепкого орешка» диагностирована лобно-височная деменция, сообщила супруга актера. Недуг прогрессирует, добавила она.
«Сегодня нет методов лечения этой болезни», - заявила Хеминг-Уиллис
Супруга актера рассказала, что после диагностирования афазии состояние Уиллиса ухудшалось. Она поблагодарила фанатов за поддержку.
В феврале 2022 года актер получил антипремию «Золотая малина». Позже «награду» отозвали из-за его болезни.
В сентябре прошлого года Уиллис одобрил создание своего «цифрового близнеца», пишет НСН.
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