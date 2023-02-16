«Нет методов лечения»: жена Брюса Уиллиса раскрыла страшный диагноз актера

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о его неизлечимой болезни, передают СМИ.

У Брюса Уиллиса диагностировали афазию

У 67-летнего «крепкого орешка» диагностирована лобно-височная деменция, сообщила супруга актера. Недуг прогрессирует, добавила она.

«Сегодня нет методов лечения этой болезни», - заявила Хеминг-Уиллис

Супруга актера рассказала, что после диагностирования афазии состояние Уиллиса ухудшалось. Она поблагодарила фанатов за поддержку.

В феврале 2022 года актер получил антипремию «Золотая малина». Позже «награду» отозвали из-за его болезни.

В сентябре прошлого года Уиллис одобрил создание своего «цифрового близнеца», пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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