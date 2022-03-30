У Брюса Уиллиса диагностировали афазию
30 марта 202219:52
Американский актер Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за поставленного ему диагноза «афазия».
Отмечается, что заболевание характеризуется расстройством речи, что создает проблемы при разговоре, восприятии речи и письме.
Как сообщает РБК, о диагнозе отца рассказала его старшая дочь, которая родилась в браке с актрисой Деми Мур. Дочь актера назвала время сложным для всей семьи и поблагодарила поклонников отца за поддержку.
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru