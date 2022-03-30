У Брюса Уиллиса диагностировали афазию

Американский актер Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за поставленного ему диагноза «афазия».

Отмечается, что заболевание характеризуется расстройством речи, что создает проблемы при разговоре, восприятии речи и письме.

Как сообщает РБК, о диагнозе отца рассказала его старшая дочь, которая родилась в браке с актрисой Деми Мур. Дочь актера назвала время сложным для всей семьи и поблагодарила поклонников отца за поддержку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из фильма "Крепкий орешек"
ТЕГИ:Актеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры