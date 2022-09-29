Брюс Уиллис продал права на своего Deepfake-«близнеца»
Звезда Голливуда Брюс Уиллис заявил, что дал добро на создание своего «цифрового близнеца», сообщает The Telegraph.
По его словам, он продал права на использование своего лица компании Deepcake, которая специализируется на производстве цифровых двойников. Теперь, благодаря технологии Deepfake, завершивший карьеру «Крепкий орешек» сможет «сняться» в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах.
Издание отмечает, что подобный опыт у Уиллиса уже есть. Благодаря технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов в 2021 году он появился в рекламном ролике российского сотового оператора «Мегафон». Однако Уиллис стал первым голливудским актёром, который не «одолжил», а продал права на своего «цифрового близнеца»,
Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за диагностированной у него афазии. Это заболевание характеризуется расстройством речи, что создаёт проблемы при разговоре, восприятии речи и письме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре
- Авиакомпания Virgin Galactic разрешила сотрудникам-мужчинам носить женскую униформу
- США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами
- Автобусное сообщение Самары и Тольятти с Уральском приостановлено
- Косачев: Россия может обратиться в суд ООН после ЧП на «Северных потоках»
- Российское движение детей и молодежи будет получать 21 млрд рублей ежегодно
- Посольство Италии рекомендовало соотечественникам покинуть Россию
- Брюс Уиллис продал права на своего Deepfake-«близнеца»
- Поселок в Курской области остался без света и воды после обстрела
- СМИ: Евросоюз захотел лишить российских силовиков без средств подавления беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru