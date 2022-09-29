Брюс Уиллис продал права на своего Deepfake-«близнеца»

По его словам, он продал права на использование своего лица компании Deepcake, которая специализируется на производстве цифровых двойников. Теперь, благодаря технологии Deepfake, завершивший карьеру «Крепкий орешек» сможет «сняться» в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах.

Издание отмечает, что подобный опыт у Уиллиса уже есть. Благодаря технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов в 2021 году он появился в рекламном ролике российского сотового оператора «Мегафон». Однако Уиллис стал первым голливудским актёром, который не «одолжил», а продал права на своего «цифрового близнеца»,

Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за диагностированной у него афазии. Это заболевание характеризуется расстройством речи, что создаёт проблемы при разговоре, восприятии речи и письме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

