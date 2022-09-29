Брюс Уиллис продал права на своего Deepfake-«близнеца»

Звезда Голливуда Брюс Уиллис заявил, что дал добро на создание своего «цифрового близнеца», сообщает The Telegraph.

Песков назвал дипфейк страшной угрозой для человечества

По его словам, он продал права на использование своего лица компании Deepcake, которая специализируется на производстве цифровых двойников. Теперь, благодаря технологии Deepfake, завершивший карьеру «Крепкий орешек» сможет «сняться» в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах.

Издание отмечает, что подобный опыт у Уиллиса уже есть. Благодаря технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов в 2021 году он появился в рекламном ролике российского сотового оператора «Мегафон». Однако Уиллис стал первым голливудским актёром, который не «одолжил», а продал права на своего «цифрового близнеца»,

Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за диагностированной у него афазии. Это заболевание характеризуется расстройством речи, что создаёт проблемы при разговоре, восприятии речи и письме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноТехнологииЦифровизацияАвторские ПраваГолливуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры