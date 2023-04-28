СМИ: Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского Бондаренко погиб в боях под Кременной

Александр Бондаренко, который претендовал на должность пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского летом 2021 года, погиб в боях под Кременной (ЛНР). Об этом сообщила в своем Telegram-канале «Русская весна».

Стало известно об ударе, уничтожившего более 100 иностранных бойцов ВСУ

Сообщается, что Бондаренко был сотрудником украинской редакции Би-би-си.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила группу украинских диверсантов в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияЛиквидацияУкраинаВладимир Зеленский

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