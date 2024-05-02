Грузовик без водителя сбил 29 детей в Киргизии
Грузовик Porter сбил 29 детей во время массового мероприятия в Сузакском районе Киргизии, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
По информации Минздрава Киргизии пострадали 18 детей, трое из которых в тяжелом состоянии. Еще 11 отпущены на амбулаторное лечение после медосмотра. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что взял лечение пострадавших под контроль.
По предварительной информации, наезд был не умышленный. Машина была без водителя, использовалась для продажи мороженого. Она была припаркована, уточняется в материале.
Ранее сообщалось, что в Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru