Врач Радаева призвала прививаться для защиты от комаров и клещей
Клещи и комары могут быть переносчиками опасных заболеваний, заявила лектор Российского общества «Знание» и доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология, аллергология Ольга Радаева.
«В первую очередь насекомые опасны не как источник вируса, а как переносчик от других биообъектов. В большей степени клещи, так как имеет значение количество вируса, которое попадет от насекомого», – сказала Радаева в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, клещи в европейской части России могут переносить боррелиоз, а комары могут быть распространителями опасных возбудителей в странах с тропическим климатом.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что для того, чтобы защититься от клещей, нужно надевать максимально закрытую одежду.
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