СМИ: Экс-адвокат Пашаев перестал ходить после полученного в зоне СВО ранения

Отмечается, что Пашаева доставили из Макеевки (ДНР) в одно из медучреждений Москвы, у него диагностированы ранение ноги и контузия. При этом медики не дают прогнозов, сможет ли он полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что Пашаев больше года принимает участие в боевых действиях, поставляет и собирает беспилотники и часто выходит с военными в поле.

