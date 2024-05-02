СМИ: Экс-адвокат Пашаев перестал ходить после полученного в зоне СВО ранения

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев потерял возможность ходить из-за тяжелого ранения, полученного в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что Пашаева доставили из Макеевки (ДНР) в одно из медучреждений Москвы, у него диагностированы ранение ноги и контузия. При этом медики не дают прогнозов, сможет ли он полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что Пашаев больше года принимает участие в боевых действиях, поставляет и собирает беспилотники и часто выходит с военными в поле.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПроисшествияСпецоперацияЭльман Пашаев

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