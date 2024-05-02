Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области
2 мая 202415:27
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 14:50.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru