Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников

В российском оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 14:50.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПВОБелгородская область

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