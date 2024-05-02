Умер участник культового британского проекта Electric Light Orchestra

На 77 году жизни скончался музыкант, участник культового британского проекта Electric Light Orchestra Ричард Тэнди. О смерти музыканта сообщил в соцсетях единственный бессменный участник коллектива Джефф Линн.

Умер звукорежиссер и продюсер Андрей Тропилло

Линн отметил, что Тэнди умер 1 мая. Причина смерти артиста не называется.

Тэнди был бэк-вокалистом, мультиинструменталистом и клавишником Electric Light Orchestra. Он присоединился к проекту вскоре после его создания, сыграв на всех альбомах коллектива, кроме дебютного, который вышел в свет в 1971 году.

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ФОТО: соцсети
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