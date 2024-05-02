В ретейле оценили подорожание продуктов к Пасхе

Россияне не заметят рост цен на продукты, которые верующие обычно покупают к Пасхе, заявил эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с ОТР.

По его словам, стоимость яиц пока тоже стабильна. При этом гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова заметила, что в этом году они обойдутся россиянам дороже, чем в прошлом. Так, стоимость яиц в федеральных и региональных сетях в крупных городах на 15 апреля в среднем составляла 127,97 рубля за десяток.

В свою очередь стоимость пищевых красителей, по данным центра мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр», вообще не изменится и составит примерно 84 рубля, сообщают «Известия».

Врач рассказала о допустимом количестве кулича на Пасху

При этом отмечается, что стоимость готового кулича массой от 270 до 450 граммов составит примерно 309 рублей. В «Ценозавре» спрогнозировали, что цена на этот товар в 2024 году по сравнению с прошлым вырастет примерно на 9-11%.

В этом году Пасха пройдет 5 мая. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому, Пасха входит в топ-3 наиболее важных для россиян праздников.

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ФОТО: РИА Новости
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