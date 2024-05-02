В ретейле оценили подорожание продуктов к Пасхе

Россияне не заметят рост цен на продукты, которые верующие обычно покупают к Пасхе, заявил эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с ОТР.

По его словам, стоимость яиц пока тоже стабильна. При этом гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова заметила, что в этом году они обойдутся россиянам дороже, чем в прошлом. Так, стоимость яиц в федеральных и региональных сетях в крупных городах на 15 апреля в среднем составляла 127,97 рубля за десяток.

В свою очередь стоимость пищевых красителей, по данным центра мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр», вообще не изменится и составит примерно 84 рубля, сообщают «Известия».