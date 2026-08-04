«Непотопляемый авианосец»: Зачем Тайвань заявляет о тайных военных учениях с США
Вашингтон рассматривает Тайвань как своего рода непотопляемый авианосец у берегов Китая — это инструмент давления на КНР, сказал НСН Кирилл Котков.
Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире НСН рассказал, насколько боеспособна армия Тайваня и обратил внимание на стратегическое значение Тайваня для Вашингтона.
Власти Тайваня и военные США проводят совместные военные учения, данные о которых долгое время скрывали от общественности. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на закрытое заявление главы оборонного ведомства Тайваня Веллингтона Гу. Как сообщил политик небольшой группе журналистов, военное сотрудничество сторон «гораздо теснее, чем вы можете себе представить». Котков напомнил о декларации, согласно которой США вступятся за Тайвань в случае агрессии со стороны КНР.
«Тайваньские вооружённые силы не участвовали в масштабных военных действиях с 1950‑х годов. Последние столкновения происходили в совершенно другую эпоху, поэтому полноценного боевого опыта у этой армии нет. Вооружённые силы Тайваня оснащены американским оружием. США никогда не отказывались от поддержки Тайваня: существует декларация, в которой закреплён принцип единого Китая, но при этом указано, что в случае нападения континентального Китая на Тайвань Соединённые Штаты окажут Тайваню помощь. Вашингтон рассматривает Тайвань как своего рода непотопляемый авианосец у берегов Китая — это инструмент давления на КНР. Соответственно, США могут оказывать Тайваню всестороннюю поддержку», — сказал собеседник НСН.
Котков также оценил, как в Пекине воспринимают заявления Тайваня о внешней поддержке.
«Китай не воспримет такие заявления как эскалацию — в Пекине и так прекрасно осведомлены о ситуации. КНР неоднократно выступала с различными заявлениями на этот счёт, но по сути они не выходят за рамки риторики. Разумеется, в Китае прорабатываются разные сценарии — в том числе варианты изоляции Тайваня и проведения десантной операции. Однако до серьёзного конфликта дело пока не доходило. Подобные заявления со стороны Тайваня призваны в очередной раз дать понять Пекину, что остров не останется без поддержки», — добавил эксперт.
Ранее политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что президент США Дональд Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину», чтобы иметь главный рычаг воздействия на Китай.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Бразилии
- В Госдуме заявили, что СВО приобретает характер антитеррористической операции
- «Непотопляемый авианосец»: Зачем Тайвань заявляет о тайных военных учениях с США
- В Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной
- В Госдуме рассказали, когда в РФ появится возможность сократить рабочую неделю
- Автомобилисты объяснили пользу дронов для фиксации нарушений
- Путин разрешил упрощенную регистрацию машин в Донбассе и Новороссии
- Лукашенко заявил о желании создать в Белоруссии средство для борьбы с БПЛА
- Испугались и ушли: Как аттестация отсеивает непрофессиональных гидов
- Фонд кино поддержит 40 фильмов