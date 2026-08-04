Власти Тайваня и военные США проводят совместные военные учения, данные о которых долгое время скрывали от общественности. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на закрытое заявление главы оборонного ведомства Тайваня Веллингтона Гу. Как сообщил политик небольшой группе журналистов, военное сотрудничество сторон «гораздо теснее, чем вы можете себе представить». Котков напомнил о декларации, согласно которой США вступятся за Тайвань в случае агрессии со стороны КНР.

«Тайваньские вооружённые силы не участвовали в масштабных военных действиях с 1950‑х годов. Последние столкновения происходили в совершенно другую эпоху, поэтому полноценного боевого опыта у этой армии нет. Вооружённые силы Тайваня оснащены американским оружием. США никогда не отказывались от поддержки Тайваня: существует декларация, в которой закреплён принцип единого Китая, но при этом указано, что в случае нападения континентального Китая на Тайвань Соединённые Штаты окажут Тайваню помощь. Вашингтон рассматривает Тайвань как своего рода непотопляемый авианосец у берегов Китая — это инструмент давления на КНР. Соответственно, США могут оказывать Тайваню всестороннюю поддержку», — сказал собеседник НСН.