Автомобилисты объяснили пользу дронов для фиксации нарушений
Использование беспилотников для фиксации нарушений не увеличит количество неправомерных штрафов, поскольку камеры на дронах очень точны, сказал НСН Антон Шапарин.
Если в России разрешат выписывать штрафы по данным с беспилотников, это поможет спасти сотни жизней ежегодно, а количество неправомерных штрафов при этом не увеличится. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В России могут разрешить автоматически выписывать штрафы по данным с беспилотников. Соответствующую инициативу рассматривают Минтранс и МВД, сообщило издание «Коммерсантъ». Дроны предлагают использовать для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД без участия инспектора. Шапарин поддержал инициативу ведомств, подчеркнув, что она поможет навести порядок на дорогах.
«У нас есть целый ряд составов административных правонарушений, которые сложно фиксировать камерами, например, выезд на встречную полосу или на обочину. Мы видим, что эти нарушения, безусловно, влияют на безопасность дорожного движения, из-за выездов на встречку у нас каждый год сотни погибших, эти жизни можно было бы спасти. В данном случае это не избыточный контроль, мы должны внедрять современные средства, тем более, что у страны накоплен огромный опыт работы с беспилотными и автоматизированными системами и есть очень большой кадровый потенциал, который умеет управлять подобной техникой», — сказал Шапарин.
По словам собеседника НСН, подобные камеры уже сегодня используются сотрудниками ГАИ.
«Для этого нужно внести поправки в законодательство, приравняв такие камеры к автоматизированным средствам. Сейчас они эпизодически используются сотрудниками ГАИ в режиме удаленного бинокля, потому что действующее законодательство не предусматривает возможность вынесения штрафов таких систем в автоматическом режиме. Когда принимались поправки в законодательство, еще никто не думал, что беспилотники настолько активно будут развиваться. Понятно, что сейчас законодательство нужно адаптировать к той реальности, в которой мы живем», — отметил он.
Более того, подчеркнул эксперт, принятие новой меры не потребует существенных изменений в действующем законодательстве.
«Думаю, что эта нормативная база будет принята. Всем понятны возможности дронов, их плюсы и минусы. Кроме того, никаких существенных поправок в законодательство не нужно. Будут чисто косметические правки, которые, я уверен, получится внести, они будут приняты, в действующем законе не хватает буквально несколько слов. Думаю, правительство такие поправки поддержит, потому что есть президентская задача — нулевая смертность на дорогах. Как ее достичь? Убирать самые весомые факторы этой смертности. Выезд на встречную полосу — один из таких факторов. Значит, нужно его контролировать, в том числе с помощью летающих камер», — указал собеседник НСН.
В заключение Шапарин выразил уверенность, что внедрение новой инициативы не увеличит количество неправомерных штрафов благодаря точности камер, установленных на современных дронах.
«Минусов у этой инициативы я не вижу. Не думаю, что увеличится количество неправомерных штрафов, потому что разговоры об этом разбиваются о реальность. Те, кто летал на современных дронах, понимают, что там такая разрешающая способность камер может быть достигнута, такая точность и стабильность даже на ветру, что все это будет более чем четко и точно. Я летал на подобной технике, камеры на этих дронах точны даже в шквальный ветер в горах», — подытожил он.
Ранее Шапарин раскритиковал практику вынесения штрафов на основании фото‑ и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Бразилии
- В Госдуме заявили, что СВО приобретает характер антитеррористической операции
- «Непотопляемый авианосец»: Зачем Тайвань заявляет о тайных военных учениях с США
- В Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной
- В Госдуме рассказали, когда в РФ появится возможность сократить рабочую неделю
- Автомобилисты объяснили пользу дронов для фиксации нарушений
- Путин разрешил упрощенную регистрацию машин в Донбассе и Новороссии
- Лукашенко заявил о желании создать в Белоруссии средство для борьбы с БПЛА
- Испугались и ушли: Как аттестация отсеивает непрофессиональных гидов
- Фонд кино поддержит 40 фильмов