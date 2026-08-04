Если в России разрешат выписывать штрафы по данным с беспилотников, это поможет спасти сотни жизней ежегодно, а количество неправомерных штрафов при этом не увеличится. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В России могут разрешить автоматически выписывать штрафы по данным с беспилотников. Соответствующую инициативу рассматривают Минтранс и МВД, сообщило издание «Коммерсантъ». Дроны предлагают использовать для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД без участия инспектора. Шапарин поддержал инициативу ведомств, подчеркнув, что она поможет навести порядок на дорогах.

«У нас есть целый ряд составов административных правонарушений, которые сложно фиксировать камерами, например, выезд на встречную полосу или на обочину. Мы видим, что эти нарушения, безусловно, влияют на безопасность дорожного движения, из-за выездов на встречку у нас каждый год сотни погибших, эти жизни можно было бы спасти. В данном случае это не избыточный контроль, мы должны внедрять современные средства, тем более, что у страны накоплен огромный опыт работы с беспилотными и автоматизированными системами и есть очень большой кадровый потенциал, который умеет управлять подобной техникой», — сказал Шапарин.