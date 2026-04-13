Китай намерен частично восстановить связи с Тайванем
Пекин объявил о намерении частично восстановить экономические и транспортные связи с Тайванем, сообщает Associated Press.
По данным агентства, речь идет, в том числе о прямых рейсах и импорте отдельных видов продукции. Соответствующее заявление сделало Управление по делам Тайваня при Коммунистической партии КНР после визита в Пекин лидера тайваньской оппозиционной партии «Гоминьдан» Чэн Ли-вунь. Она провела встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Во время беседы стороны призвали к сохранению мира, но о конкретных договоренностей ничего неизвестно. КНР намерена возобновить прямые рейсы между Тайванем и городами Сиань и Урумчи, упростить импорт тайваньских продуктов аквакультуры, построить мост к тайваньским островам Цзиньмэнь и Мацу вблизи побережья Китая.
Ранее стало известно, что Центральные власти Китая будут бороться с тайваньскими сепаратистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии
- Китай намерен частично восстановить связи с Тайванем
- Сборная России сыграет с Украиной в матче Кубка мира по водному поло
- Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
- СМИ: Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе
- «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
- Сын президента Уганды потребовал от Турции $1 млрд и самую красивую женщину страны
- Ребенок лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды в Подмосковье
- Шведские власти разрешили балкеру Hui Yuan покинуть территорию Швеции
- СМИ: Неизвестный предмет сдетонировал в руках у ребенка в Подмосковье