Китай намерен частично восстановить связи с Тайванем

По данным агентства, речь идет, в том числе о прямых рейсах и импорте отдельных видов продукции. Соответствующее заявление сделало Управление по делам Тайваня при Коммунистической партии КНР после визита в Пекин лидера тайваньской оппозиционной партии «Гоминьдан» Чэн Ли-вунь. Она провела встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Во время беседы стороны призвали к сохранению мира, но о конкретных договоренностей ничего неизвестно. КНР намерена возобновить прямые рейсы между Тайванем и городами Сиань и Урумчи, упростить импорт тайваньских продуктов аквакультуры, построить мост к тайваньским островам Цзиньмэнь и Мацу вблизи побережья Китая.

Ранее стало известно, что Центральные власти Китая будут бороться с тайваньскими сепаратистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

