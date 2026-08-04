В Госдуме рассказали, когда в РФ появится возможность сократить рабочую неделю

Комментируя идею отпускать россиян с работы, она указала, что в настоящее время «было бы нелогично для одних вводить сокращенную продолжительность, а другим оставлять увеличенную».

«Потому что сейчас многие заводы трудятся 24 на 7 в трёхсменном режиме», - отметила парламентарий.

Бессараб также добавила, что введение четырехдневной рабочей недели - это амбициозная задача, однако в РФ к этому «придут в конечном итоге».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков призвал не ждать введения четырёхдневной рабочей недели на федеральном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

