В Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной

Он отметил, что в настоящее время экономика в стране частная. Поэтому для решения каких-либо государственных задач приходится «уговаривать наших предпринимателей», которые «начинают торговаться», так как «беспокоятся только о собственных выгодах».

Парламентарий пояснил, что мобилизационная экономика - это переход предприятий под управление правительства с сохранением их в собственности бизнесменов. Это позволит властям выполнять госзадачи в секторе экономики.

Арефьев считает, что санкции против России не снимут даже после завершения СВО, поэтому уже сейчас следует позаботиться о будущем.

«Если мы хотим выйти из кризиса... то нам нужно вводить мобилизационную экономику для того, чтобы ей управляло правительство в интересах всего государства, а не только отдельных лиц», — заключил он.

Ранее первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что остановки экономики России, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

