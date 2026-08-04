В Госдуме призвали сделать экономику мобилизационной
Экономику России давно пора сделать мобилизационной. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Он отметил, что в настоящее время экономика в стране частная. Поэтому для решения каких-либо государственных задач приходится «уговаривать наших предпринимателей», которые «начинают торговаться», так как «беспокоятся только о собственных выгодах».
Парламентарий пояснил, что мобилизационная экономика - это переход предприятий под управление правительства с сохранением их в собственности бизнесменов. Это позволит властям выполнять госзадачи в секторе экономики.
Арефьев считает, что санкции против России не снимут даже после завершения СВО, поэтому уже сейчас следует позаботиться о будущем.
«Если мы хотим выйти из кризиса... то нам нужно вводить мобилизационную экономику для того, чтобы ей управляло правительство в интересах всего государства, а не только отдельных лиц», — заключил он.
Ранее первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что остановки экономики России, несмотря на снижение финансовых результатов компаний, не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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