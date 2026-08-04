СМИ: Тайвань и США проводят тайные военные учения

Власти Тайваня и военные США проводят совместные военные учения, данные о которых долгое время скрывали от общественности. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на закрытое заявление главы оборонного ведомства Тайваня Веллингтона Гу.

Как сообщил политик небольшой группе журналистов, военное сотрудничество сторон «гораздо теснее, чем вы можете себе представить».

«Общественность видит только продажу оружия, но на самом деле это многогранный процесс, включающий в себя гораздо больше... Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США», - указал министр.

Ранее политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что президент США Дональд Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину», чтобы иметь главный рычаг воздействия на Китай.

