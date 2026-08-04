Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Бразилии

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасио Лулы да Силвы. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что одной из тем беседы стала ситуация вокруг Украины. Путин выразил да Силве признательность за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Также президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердили, что по многим принципиальным вопросам Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов.

«Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия», - говорится в сообщении.

Ранее ситуацию вокруг украинского конфликта Путин обсудил в Омске с президентом Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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