Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Бразилии
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасио Лулы да Силвы. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что одной из тем беседы стала ситуация вокруг Украины. Путин выразил да Силве признательность за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования конфликта.
Также президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердили, что по многим принципиальным вопросам Москва и Бразилиа придерживаются совпадающих или близких подходов.
«Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия», - говорится в сообщении.
Ранее ситуацию вокруг украинского конфликта Путин обсудил в Омске с президентом Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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