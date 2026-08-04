«Сирия закупает у нас порядка 60 тысяч баррелей нефти в сутки. Для сравнения: Индия покупает примерно в 40 раз больше. Таким образом, объёмы закупок нефти Сирией для нас не критичны. Если Сирия прекратит закупки, мы найдём другие рынки сбыта. При этом для самой Сирии такие поставки могут быть выгодны — вероятно, страна получает определённые скидки. Видимо, стороны руководствуются разными приоритетами. Когда одна страна поставляет другой стратегический ресурс, от которого та существенно зависит, это естественным образом укрепляет двусторонние отношения. Соответственно, прекращение торговых связей может привести к определённому охлаждению политического диалога. У каждой страны — свои приоритеты и свой путь», — сказал собеседник НСН.

По его словам, вероятность серых схем в поставках нефти для Сирии невысока с учётом контроля со стороны Минфина США.

«Вряд ли Сирия прибегнет к серым схемам поставок нефти, если вопрос обсуждается с Минфином США. Это ведомство обладает достаточно полной информацией о том, что, куда и в каком объёме поставляется. Думаю, ни одна из сторон не станет неоправданно рисковать», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви полностью откажется от российского сырья и перейдет на переработку нефти из Казахстана и Ливии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

