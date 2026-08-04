Под прицелом США: Почему Сирия откажется от серых поставок нефти из России
Вероятность «серых» схем в поставках российской нефти для Сирии невысока с учётом контроля со стороны Минфина США, сказал НСН Сергей Пикин.
Объёмы закупок Сирии российской нефти невелики в масштабах экспорта РФ, сказал НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, объяснив, как торговля стратегическими ресурсами влияет на межгосударственные отношения.
Сирия сократит импорт российской нефти в обмен на снятие санкций США, сообщает Reuters. На встрече с сирийскими представителями американские чиновники дали понять, что прекращение закупок у Москвы значительно ускорит исключение страны из списка государств — спонсоров терроризма. В Дамаске пояснили, что высокая зависимость от российской сырой нефти, которая в этом году выросла на 75%, вызвана исключительно жёсткими санкциями и отсутствием альтернатив. Пикин отметил, что объёмы закупок нефти Сирией не критичны для России.
«Сирия закупает у нас порядка 60 тысяч баррелей нефти в сутки. Для сравнения: Индия покупает примерно в 40 раз больше. Таким образом, объёмы закупок нефти Сирией для нас не критичны. Если Сирия прекратит закупки, мы найдём другие рынки сбыта. При этом для самой Сирии такие поставки могут быть выгодны — вероятно, страна получает определённые скидки. Видимо, стороны руководствуются разными приоритетами. Когда одна страна поставляет другой стратегический ресурс, от которого та существенно зависит, это естественным образом укрепляет двусторонние отношения. Соответственно, прекращение торговых связей может привести к определённому охлаждению политического диалога. У каждой страны — свои приоритеты и свой путь», — сказал собеседник НСН.
По его словам, вероятность серых схем в поставках нефти для Сирии невысока с учётом контроля со стороны Минфина США.
«Вряд ли Сирия прибегнет к серым схемам поставок нефти, если вопрос обсуждается с Минфином США. Это ведомство обладает достаточно полной информацией о том, что, куда и в каком объёме поставляется. Думаю, ни одна из сторон не станет неоправданно рисковать», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Грузии в порту Кулеви полностью откажется от российского сырья и перейдет на переработку нефти из Казахстана и Ливии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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