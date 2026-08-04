Лукашенко заявил о желании создать в Белоруссии средство для борьбы с БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы, чтобы в республике создали мощнейшее средство для борьбы с БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.
На совещании по вопросу создания в стране Академии интеллектуальных технологий он указал, что это должна быть разработка, которая обнулит значение и роль беспилотников.
«А если кто-то умный возьмёт, в небольшой стране... создаст систему борьбы... Против любых беспилотников. Всё, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко в ходе посещения ракетной бригады Вооруженных сил республики в Осиповичском районе отметил, что когда-то мечтал ракетном комплексе «Искандер-М», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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