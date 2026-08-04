Путин разрешил упрощенную регистрацию машин в Донбассе и Новороссии

В документе речь идёт о машинах, принадлежащих россиянам и зарегистрированных в новых регионах России или на Украине до 31 декабря 2025 года. Правительство РФ получит право устанавливать случаи, когода их можно будет поставить на учёт без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины.

Также закон освобождает владельцев указанных транспортных средств от предоставления для регистрации диагностической карты, таможенных документов и от прохождения процедур оценки соответствия техническим требованиям. Отмечается, что паспорт транспортного средства (ПТС) будет выдаваться на бумажном носителе.

Ранее Путин подписал закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».