Путин разрешил упрощенную регистрацию машин в Донбассе и Новороссии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощённую регистрацию автомобилей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает RT.
В документе речь идёт о машинах, принадлежащих россиянам и зарегистрированных в новых регионах России или на Украине до 31 декабря 2025 года. Правительство РФ получит право устанавливать случаи, когода их можно будет поставить на учёт без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины.
Также закон освобождает владельцев указанных транспортных средств от предоставления для регистрации диагностической карты, таможенных документов и от прохождения процедур оценки соответствия техническим требованиям. Отмечается, что паспорт транспортного средства (ПТС) будет выдаваться на бумажном носителе.
Ранее Путин подписал закон о лишении водительских прав за сокрытие госномеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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