Немцы посмеялись над Шольцем из-за полета над Северным полюсом

Читатели немецкого журнала Spiegel поиронизировали над канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который на обратном пути из Японии пересек Северный полюс, чтобы миновать воздушное пространство России.

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Многие читатели сочли такие воздушные «петли» неразумными из-за высоких цен на топливо и климатических проблем. При этом пользователи напомнили, что Шольц также выражал обеспокоенность этой темой.

«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» — цитирует пользователя derfreddy РИА Новости.

«А промежуточная остановка была у Деда Мороза?» — поиронизировал Armanix.

«Однако эти уклончивые маневры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит», — подчеркнул Bier_Bock.

«Мистер Шольц мог просто полететь по обычному маршруту; этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», — высказались читатели.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении ограничения на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств, сообщает пресс-служба ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияПолетыРоссия
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