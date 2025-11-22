Президент Паралимпийского комитета РФ попал в базу «Миротворца»
22 ноября 202509:18
Президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом свидетельствуют данные скандально известного ресурса.
На сайте отмечается, что Рожков якобы виновен в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
Павлу Рожкову 68 лет, он возглавляет ПКР с 2022 года.
Ранее в базу «Миротворца» попали семь российских бобслеистов, скелетонистов и представителей шорт-трека.
