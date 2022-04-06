Global Times: Вашингтон лишь обостряет напряженность между Москвой и Киевом
США, являясь инициаторами украинского кризиса, лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной. Об этом сообщает китайская ежедневная газета Global Times.
По данным источника, Вашингтон создает препятствия для урегулирования ситуации, усиливая санкции против Москвы, и предоставляет больше оружия Украине.
Авторы статьи, опубликованной в издании, считают, что любая попытка США воспользоваться украинским кризисом для того, чтобы постоянно раздувать конфликты для получения геостратегической выгоды, может спровоцировать еще большую гуманитарную трагедию.
В связи с этим в Global Times подчеркнули необходимость прекращения огня в регионе и проведения мирных переговоров.
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