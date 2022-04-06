Global Times: Вашингтон лишь обостряет напряженность между Москвой и Киевом

Авторы статьи, опубликованной в издании, считают, что любая попытка США воспользоваться украинским кризисом для того, чтобы постоянно раздувать конфликты для получения геостратегической выгоды, может спровоцировать еще большую гуманитарную трагедию.

В связи с этим в Global Times подчеркнули необходимость прекращения огня в регионе и проведения мирных переговоров.