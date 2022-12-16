Немецкий депутат публично отчитал Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский идет на преступления против своего народа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление независимого немецкого депутата Роберта Фарле.
По его словам, правительство Германии должно прекратить поддерживать власть на Украине. Парламентарий выступил за трибуной Бундестага. На записи видно, что Фарле обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом к мирному урегулированию кризиса вокруг Украины. По словам депутата, для этого должны соблюдаться интересы всех сторон, в том числе Москвы. Отмечается, что в настоящее время Евросоюз идет по пути эскалации конфликта с подачи США.
Ранее бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Польше с упавшими ракетами свидетельствуют о том, что украинский лидер хочет сделать Североатлантический альянс стороной конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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