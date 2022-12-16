По его словам, правительство Германии должно прекратить поддерживать власть на Украине. Парламентарий выступил за трибуной Бундестага. На записи видно, что Фарле обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом к мирному урегулированию кризиса вокруг Украины. По словам депутата, для этого должны соблюдаться интересы всех сторон, в том числе Москвы. Отмечается, что в настоящее время Евросоюз идет по пути эскалации конфликта с подачи США.

Ранее бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Польше с упавшими ракетами свидетельствуют о том, что украинский лидер хочет сделать Североатлантический альянс стороной конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

