Издание LIFE вошло в топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене»

В марте 2025 года информационный портал LIFE вошел в пятёрку лидеров по охвату аудитории в «Дзене». Согласно данным Mediascope, ежемесячная аудитория издания на платформе составила 17,97 млн человек. В рейтинг также попали «RT на русском», Lenta.ru, РБК и РИА «Новости». Разрыв между участниками рейтинга минимален.

По словам гендиректора LIFE Дениса Арапова, вхождение в топ-5 крупнейших СМИ — результат ежедневной работы всей команды портала.

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«Быть в пятёрке лидеров — большая ответственность. Наша аудитория ждёт от нас оперативных, честных и креативных материалов, и мы делаем всё, чтобы оправдывать эти ожидания», - отмечает главный редактор издания Марина Фещенко.

Издание впервые попало топ-5 этого рейтинга.

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ФОТО: ТАСС
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