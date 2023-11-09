Немецкий бизнесмен Дотком: Запад обсуждает скорую отставку Зеленского

Западные страны обсуждают отставку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил в соцсети Х немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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По его словам, это позволит начать переговоры с Москвой. На западе говорят о необходимости вытеснения как Зеленского, так и президента США Джо Байдена с занимаемых постов. Дотком утверждает, что Зеленский покинет свой пост в течение трех месяцев. При этом Байден не станет баллотироваться в 2024 году. Предприниматель сослался на закулисные разговоры. Также будет смещена со своего поста глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все это позволит создать необходимые условия для серьезных переговоров с РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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