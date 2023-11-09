Зеленский: Позиции некоторых республиканцев в США пугают украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал американцам о страхе украинцев, сообщает «Лента.ру».

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По словам главы государства, позиции некоторых республиканцев в Конгрессе США пугают граждан Украины.

Зеленский указал, что Киев продолжит сражаться без Соединенных Штатов, если американские власти решат поменять позицию во внешней политике.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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