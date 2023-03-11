Немецкие железнодорожники отказались бесплатно отправлять грузы на Украину
Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn («Дойче бан») заявила об отказе доставлять гуманитарные грузы на Украину на бесплатной основе в этом году. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники.
Германский концерн перевозил помощь Киеву бесплатно, когда началась российская специальная военная операция (СВО). В новом году позиция руководства компании изменилась, отмечает журнал.
«Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась. С 1 января 2023 года [дочернее предприятие] DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки», — цитирует публикацию Газета.ru.
За прошлый год DB Cargo доставила на Украину 1300 контейнеров с гуманитарными грузами, потратив на транспортировку примерно €5 млн.
Ранее стало известно, что обещанная западная техника не сможет доехать до Украины единовременно из-за логистических проблем, Германия и Великобритания начали сомневаться в целесообразности ее отправки Киеву, между тем Россия грозит жестким ответом на поставки.
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