Немецкие железнодорожники отказались бесплатно отправлять грузы на Украину

Германский концерн перевозил помощь Киеву бесплатно, когда началась российская специальная военная операция (СВО). В новом году позиция руководства компании изменилась, отмечает журнал.

«Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась. С 1 января 2023 года [дочернее предприятие] DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки», — цитирует публикацию Газета.ru.

За прошлый год DB Cargo доставила на Украину 1300 контейнеров с гуманитарными грузами, потратив на транспортировку примерно €5 млн.

Ранее стало известно, что обещанная западная техника не сможет доехать до Украины единовременно из-за логистических проблем, Германия и Великобритания начали сомневаться в целесообразности ее отправки Киеву, между тем Россия грозит жестким ответом на поставки.



