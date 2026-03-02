Россиянам назвали цены на розы в канун 8 марта
Если мужчины готовятся покупать женщинам букеты, то должны обратить внимание на длину стеблей, заявила НСН Валентина Сафронова.
Средняя цена за одну розу перед 8 марта может колебаться в районе 200-350 рублей за одну штуку, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с НСН.
Свежесрезанный цветок в рознице в преддверии 8 Марта будет стоить в среднем 247 рублей, на 11% больше год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сафронова указала, что некоторые цветы могут быть еще дороже.
«Когда вы выбираете цветы для своих женщин, то либо надо знать точно, что у нее нет аллергии, либо лучше не рисковать. Например, тот же гиацинт имеет резкий аромат, поэтому в этом плане самый оптимальный вариант — розы. Их стоимость зависит от длины стебля. Если это 70-80 сантиметров, то она может стоить там 300-350 рублей. Если, скажем, 50 сантиметров, то это может быть где-то в пределах 200 рублей. В плане ассортимента у нас проблем нет, несмотря на все репрессии, которые устраивает для нас Европа. Нас сейчас Китай выручает. Есть орхидеи, есть стрелиции, есть протеи — необыкновенные цветы, которые выглядят экзотично, оригинально и достаточно долго стоят. Все зависит только от вашего кошелька», — отметила она.
Ранее Сафронова объяснила НСН, почему в России нельзя заработать быстрые деньги на цветочном бизнесе.
Горячие новости
- «Хайп на трэше»: Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» назвали крутым успехом
- Просадка 8%: Риелторы опровергли успешные показатели по вводу жилья за 2025 год
- Пятеро полицейских погибли в результате атаки ВСУ в Херсонской области
- Булыкин оценил вероятность переноса матчей на юге России из-за дронов
- Сенатор Ролик: 180 тысяч новых рабочих мест создано на Дальнем Востоке
- Россиянам назвали цены на розы в канун 8 марта
- Путин обсудил с эмиром Катара американо-израильскую агрессию против Ирана
- Власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы» в стране
- Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь гражданам РФ
- Туристам рассказали, как вернуть 200% стоимости путевки в Дубай