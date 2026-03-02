Средняя цена за одну розу перед 8 марта может колебаться в районе 200-350 рублей за одну штуку, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с НСН.

Свежесрезанный цветок в рознице в преддверии 8 Марта будет стоить в среднем 247 рублей, на 11% больше год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сафронова указала, что некоторые цветы могут быть еще дороже.