Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь гражданам РФ

В ходе беседы российский лидер поблагодарил эмиратского коллегу за усилия, направленные на оказание помощи находящимся в ОАЭ гражданам РФ, в том числе многочисленным туристам.

«Владимир Путин также выразил готовность... оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также лидеры акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

