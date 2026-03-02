Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь гражданам РФ

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заед Аль Нахайян по телефону обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана и жёсткий ответ Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер поблагодарил эмиратского коллегу за усилия, направленные на оказание помощи находящимся в ОАЭ гражданам РФ, в том числе многочисленным туристам.

«Владимир Путин также выразил готовность... оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также лидеры акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
