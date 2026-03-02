Сенатор Ролик: 180 тысяч новых рабочих мест создано на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке к началу 2026 года реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на 13,5 триллиона рублей, а также начали работу свыше тысячи новых предприятий, которые обеспечили жителям региона 180 тысяч рабочих мест. Об этом НСН сообщил сенатор от Приморского края Александр Ролик.
Эти данные будут представлены на XI Восточном экономическом форуме, который пройдёт с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Одной из его главных тем станет анализ исполнения поручений президента по итогам предыдущих форумов, второй — технологическое развитие региона.
По словам сенатора, показательно, что в повестке форума отдельно выделены мастер-планы городов и качество жизни населения.
«Это правильно. Люди оценивают развитие региона не по триллионам инвестиций, а по тому, стало ли лучше жить в их городе. ВЭФ должен дать на этот вопрос честный ответ», — заключил Ролик.
Ранее он рассказал НСН, что Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки, а темпы ввода жилья в регионе перегнали общероссийский уровень.
