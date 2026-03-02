Сенатор Ролик: 180 тысяч новых рабочих мест создано на Дальнем Востоке

Эти данные будут представлены на XI Восточном экономическом форуме, который пройдёт с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Одной из его главных тем станет анализ исполнения поручений президента по итогам предыдущих форумов, второй — технологическое развитие региона.

По словам сенатора, показательно, что в повестке форума отдельно выделены мастер-планы городов и качество жизни населения.

«Это правильно. Люди оценивают развитие региона не по триллионам инвестиций, а по тому, стало ли лучше жить в их городе. ВЭФ должен дать на этот вопрос честный ответ», — заключил Ролик.

Ранее он рассказал НСН, что Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки, а темпы ввода жилья в регионе перегнали общероссийский уровень.

