Власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы» в стране

Власти Ливана ввели запрет на военную и охранную деятельность движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщает RT.

«Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран

Ливанский премьер-министр Наваф Салам указал, что решение принято в связи с признанием деятельности «Хезболлы», как «выходящей за рамки закона».

Отмечается, что запрет предусматривает обязательную сдачу оружия. Деятельность «Хезболлы» будет ограничена исключительно политической сферой.

Ранее начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретБоевикиЛиван

Горячие новости

Все новости

партнеры