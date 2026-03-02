Власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы» в стране
Власти Ливана ввели запрет на военную и охранную деятельность движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщает RT.
Ливанский премьер-министр Наваф Салам указал, что решение принято в связи с признанием деятельности «Хезболлы», как «выходящей за рамки закона».
Отмечается, что запрет предусматривает обязательную сдачу оружия. Деятельность «Хезболлы» будет ограничена исключительно политической сферой.
Ранее начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир заявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
