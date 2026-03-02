Волочкова заявила, что экс-сенатор Джабраилов очень любил женщин
Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дружила с бизнесменом и экс-сенатором Умаром Джабраиловым с 1998 года.
По её словам, это был очень позитивный, яркий и светлый человек с невероятным чувством юмора.
«Он очень любил женщин... если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: «Насть, я обожаю твои ключицы», — отметила артистка.
Также Волочкова добавила, что заставить Джабраилова покончить с жизнью могло лишь «что-то или очень серьёзное, или очень принципиальное».
Ранее 67-летнего Джабраилова обнаружили с простреленной головой в ЖК «Vesper Tverskaya» в центре Москвы. Он был доставлен в больницу, однако врачи реанимировать его не смогли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
