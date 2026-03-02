Россиянам рекомендовали съедать не больше трех шоколадных конфет в день
В день можно без вреда съедать не больше трёх хороших шоколадных конфет. Об этом сайту aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.
По её словам, важным условием является хороший состав лакомства, а именно использование натуральных компонентов.
«Это какао-масла, эмульгатор - лецитин и натуральный ванилин. Сам шоколад предпочтительнее от 70% содержания какао», – заключила эксперт.
Ранее диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила «Радиоточке НСН», что если употреблять блины только на завтрак, в умеренном количестве, и выбирать нежирные начинки, то их можно есть без вреда для здоровья.
