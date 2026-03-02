Путин обсудил с эмиром Катара американо-израильскую агрессию против Ирана

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани по телефону обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана. Об этом сообщает RT.

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи

Отмечается, что лидеры выразили обоюдную озабоченность рисками расширения конфликта, а также опасностью вовлечения в него третьих стран.

«Высказана надежда на скорейшую деэскалацию конфликта», - говорится в сообщении.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зкедом Аль Нахайяном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

