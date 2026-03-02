Большая часть крупных игроков предприятий общественного питания почувствует облегчение после освобождения их от НДС, это не решит все проблемы, но продержаться до лучших времен поможет. Об этом НСН рассказал ресторатор, глава винного города «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

Минфин предложил до конца года освободить от НДС организации и ИП в сфере общественного питания. Речь идет об индивидуальных предпринимателях в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года. Кроме того, предпринимателям, которые с 2026 года не могут работать по патентной системе налогообложения, предложат воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН. Левицкий заявил, что многие предприятия обрадуются этому послаблению.

«Конечно, это будет серьезная мера поддержки для достаточно большого количества предприятий общественного питания. Не все являются плательщиками НДС, но для достаточно большого количества игроков эта новость будет хорошей», - отметил он.