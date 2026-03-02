Облегчение на время: Как освобождение от НДС даст общепиту выжить
Дмитрий Левицкий заявил НСН, что рестораторы сейчас отмечают серьезный спад клиентского потока из-за роста цен на блюда, которые в свою очередь растут из-за высоких цен на продукты.
Большая часть крупных игроков предприятий общественного питания почувствует облегчение после освобождения их от НДС, это не решит все проблемы, но продержаться до лучших времен поможет. Об этом НСН рассказал ресторатор, глава винного города «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.
Минфин предложил до конца года освободить от НДС организации и ИП в сфере общественного питания. Речь идет об индивидуальных предпринимателях в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года. Кроме того, предпринимателям, которые с 2026 года не могут работать по патентной системе налогообложения, предложат воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН. Левицкий заявил, что многие предприятия обрадуются этому послаблению.
«Конечно, это будет серьезная мера поддержки для достаточно большого количества предприятий общественного питания. Не все являются плательщиками НДС, но для достаточно большого количества игроков эта новость будет хорошей», - отметил он.
При этом Левицкий напомнил, что ресторанному бизнесу сейчас тяжело не только из-за ставок НДС, но и из-за роста цен на продукты и снижение покупательской способности.
«Падение рынка происходит не из-за того, что повышается НДС, а из-за общей экономической ситуации в стране. Действительно, все рестораторы отмечают достаточно серьезное снижение гостевого потока, что идет параллельно, а, может быть, и взаимосвязано с тем, что растут цены. Растут входящие цены на продукты, потому что НДС же не только у нас - НДС и у наших поставщиков. Рост цен на продукты приводит к росту цен на блюда в ресторанах, снижается покупательская способность, и все это приводит к закрытию предприятия. Отмена НДС не решит всех проблем, но поможет многим компаниям в нашей отрасли продержаться на плаву до лучших времен», - подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в пресс-центре НСН, что налоговой реформе не дадут обратный ход раньше августа 2026 года. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что, может быть, НДС вернут обратно, с 22% до 20%.
