Небензя заявил, что у РФ есть вопросы к резолюции США по сделке о перемирии в Газе

По его словам, информация, которая имеется в свободном доступе, весьма противоречива, а предложение Вашингтона похоже на «кота в мешке». Дипломат отметил, что как такового переговорного процесса по проекту не было.

Небензя отметил, что Совету Безопасности не пристало подписываться под договоренностями, параметры которых туманны.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с планом американского президента Джо Байдена о прекращения огня в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

