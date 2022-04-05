В Белом доме считают, что конфликт США может продлиться месяцы
5 апреля 202200:52
Власти США полагают, что военный конфликт на территории Украины может продлиться «месяцы и дольше». Такую позицию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам Салливана, следующая фаза может приобрести затяжной характер.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru