Небензя: Россия будет защищать свои интересы всеми методами, пока Украина не прозреет

По его словам, все цели спецоперации будут выполнены. «Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное добрососедское государство, из которого не будут исходить угрозы для России, значит эта цель будет достигнута путем военным», — сказал дипломат.

Отмечается, что ответственность за страдания мирного населения несет киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским и его западные спонсоры, которые захотели одержать победу над Россией. Также Небензя сказал, что Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия на Украину. Оно должно состояться 9 декабря.

Напомним, в МИД Франции приступили к созданию специального трибунала в отношении России якобы из-за преступлений на Украине. Представитель французского ведомства заявил, что работа в этом направлении ведется совместно с европейскими и украинскими партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



