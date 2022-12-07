Небензя: Россия будет защищать свои интересы всеми методами, пока Украина не прозреет
Если исходящую от Украины угрозу не удастся устранить мирными средствами, Россия сделает это военным путем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза всемирной организации.
По его словам, все цели спецоперации будут выполнены. «Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное добрососедское государство, из которого не будут исходить угрозы для России, значит эта цель будет достигнута путем военным», — сказал дипломат.
Отмечается, что ответственность за страдания мирного населения несет киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским и его западные спонсоры, которые захотели одержать победу над Россией. Также Небензя сказал, что Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия на Украину. Оно должно состояться 9 декабря.
Напомним, в МИД Франции приступили к созданию специального трибунала в отношении России якобы из-за преступлений на Украине. Представитель французского ведомства заявил, что работа в этом направлении ведется совместно с европейскими и украинскими партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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