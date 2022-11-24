Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Дипломат занял свое место в зале в то время, когда президент Украины уже начал выступать. Постпред занялся подготовкой к участию в заседании. Зеленский на заседании попросил у Запада системы противоракетной обороны.

В своем выступлении Небензя заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов.

Ранее дипломат сообщил, что Украина и Польша с помощью инцидента с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

