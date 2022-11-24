Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета Безопасности организации во время выступления украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Небензя заявил об истерике Запада после ударов РФ по объектам на Украине

Дипломат занял свое место в зале в то время, когда президент Украины уже начал выступать. Постпред занялся подготовкой к участию в заседании. Зеленский на заседании попросил у Запада системы противоракетной обороны.

В своем выступлении Небензя заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов.

Ранее дипломат сообщил, что Украина и Польша с помощью инцидента с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВасилий Небензя
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