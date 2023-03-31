Небензя призвал Россию применить к Западу ответные военные меры

Заявления Североатлантического альянса о нанесении стратегического поражения России требуют от Москвы ответного военного удара. Об этому заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, принятие ответных мер требуется для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее Небензя назвал апеофеозом лицемерия заявления США о прекращении огня на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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