Небензя призвал Россию применить к Западу ответные военные меры
31 марта 202318:55
Заявления Североатлантического альянса о нанесении стратегического поражения России требуют от Москвы ответного военного удара. Об этому заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, принятие ответных мер требуется для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.
Ранее Небензя назвал апеофеозом лицемерия заявления США о прекращении огня на Украине.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru