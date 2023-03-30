Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии по Украине

Бывшая глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль заявила об отсутствии интереса западных стран к переговорам по украинскому конфликту. Свое мнение она выразила в эфире турецкого телеканала TRT World.

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По ее мнению, переговоры, которые велись в начале 2022 года, не были настоящей дипломатией. Кнайсль упрекнула США и Евросоюз за игнорирование российских требований по безопасности.

Также она напомнила о признании бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что Минские соглашения были выгодны только Украине.

Дипломат сделала вывод, что США и Евросоюз не заинтересованы в урегулировании конфликта путем переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможное перемирие на Украине «циничной ловушкой», пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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