Небензя предупредил Израиль о последствиях за передачу Patriot Киеву

«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», – заявил дипломат.

Соединённые Штаты Америки в ближайшее время предпримут шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины. Такой анонс ранее сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

