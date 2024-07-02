Небензя предупредил Израиль о последствиях за передачу Patriot Киеву

Возможная передача израильскими властями систем ПВО Patriot Украине будет иметь политические последствия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя России РФ при ООН Василия Небензю.

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«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», – заявил дипломат.

Соединённые Штаты Америки в ближайшее время предпримут шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины. Такой анонс ранее сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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