США пообещали укрепить ПВО Украины в ближайшее время

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден принял решение передать Киеву все системы ПВО, которые сейчас выпускаются. Речь идёт об установках Patriot и NASAMS.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин несколько раз заявлял, что поставки Украине новых вооружений не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.

