США пообещали укрепить ПВО Украины в ближайшее время

Соединённые Штаты Америки в ближайшее время предпримут шаги по укреплению противовоздушной обороны Украины. Такой анонс сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, улучшенная эффективная ПВО необходима для защиты сфер, куда Вашингтон хочет привлечь частные инвестиции. Блинкен заявил, что реальные шаги будут предприняты по мере приближения юбилейного саммита НАТО. Он пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля по случаю 75-летия со дня подписания Североатлантического договора.

Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиабомб

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден принял решение передать Киеву все системы ПВО, которые сейчас выпускаются. Речь идёт об установках Patriot и NASAMS.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин несколько раз заявлял, что поставки Украине новых вооружений не смогут изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.

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ФОТО: Spiegel
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