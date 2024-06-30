Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиабомб

Американские системы противовоздушной обороны Patriot не обеспечивают надежную защиту от российских корректируемых авиационных бомб (КАБ). Об этом в интервью изданию Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

Глава государства указал на высокую стоимость Patriot, однако признал, что системы не могут эффективно бороться против российских КАБов.

По словам Зеленского, для защиты от авиабомб Украине нужны сотни ракет Patriot в месяц.

«Каждая ракета стоит более $3 миллионов, и вопрос не только в деньгах, потому что их просто столько не выпускают», - сказал он.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко признал, что системы Patriot не могут защитить энергетическую инфраструктуру страны, передает «Радиоточка НСН».

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