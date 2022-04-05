Небензя представил доказательство постановки в Буче

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представил журналистам видео, на котором глава украинского города Бучи Анатолий Федорук рассказывает о выводе российских войск. При этом, по словам дипломата, он ни слова не говорит о якобы «убитых».

Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — отметил Небензя.

В другом видео, которое предоставил постпред, Федорук улыбается, смеется и не говорит о жертвах. Затем небензя показал фото народного депутата Украины Жана Беленюка, который посетил Бучу после восстановления над ней киевского контроля. Он также улыбчив, при этом о погибших не упоминает.

Небензя показал также видео национальной гвардии Украины от 2 апреля в Буче, где также не видно погибших на улицах.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский после появления видео пригласил в Бучу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

По его утверждению, Совбез ООН 5 апреля рассмотрит обвинения Киева в адрес Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Великобритания заблокировала инициативу России о необходимости проведения заседания Совбеза ООН по провокационному видео, якобы снятому в городе Буча Киевской области.

